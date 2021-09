Attention au piège: voici la composition probable des Diables Rouges face à la Tchéquie

Ce soir, les Diables Rouges affronteront la République Tchèque (20h45). Un match qui permettra aux Belges de rejouer devant leur public, dans un Stade Roi Baudouin partiellement rempli et qui ne veut qu'une chose: voir la Belgique s'imposer.

Mais le dernier duel face aux Tchèques s'était avéré particulièrement compliqué. En mars, le score était partagé, 1-1, au terme d'un match largement dominé par nos adversaires. Certes, ils ne disposeront pas de toutes leurs cartes ce soir, mais l'affiche a tout de même des allures de piège.

Pour affronter cette équipe, Roberto Martinez devrait aligner un onze plus traditionnel, sûr de ses forces et moins fourni en essais. Avec le retour, notamment, de Tielemans et Vertonghen. Thomas Meunier, incertain, pourrait lui être sacrifié pour laisser jouer Foket ou Saelemaekers. Timothy Castagne devrait lui aussi retrouver sa place.

Le plus gros doute se situe plus haut, aux côtés d'Eden Hazard. Yannick Carrasco semble le mieux placé, mais Leandro Trossard plaît beaucouo à Roberto Martinez. En pointe, Romelu Lukaku va fêter sa centième cap avec l'espoir d'enfiler, une fois de plus, son custume de héros.

Le onze probable

Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Castagne, Tielemans, Witsel, Saelemaekers - Hazard, Carrasco - Lukaku