L'Allemand Andre Thieme champion d'Europe d'équitation, Nicola Philippaerts 5e, Pieter Devos 6e

(Belga) L'Allemand Andre Thieme, sur DSP Chakaria, est devenu champion d'Europe de saut d'obstacles dimanche à Riesenbeck, en Allemagne. Le cavalier allemand de 46 ans a devancé le Suisse Martin Fuchs, médaille d'argent avec Leone Jei, et le Suédois Peder Fredricson, médaille de bronze avec Catch Me Not S.

L'Allemand Christian Kukuk (Mumbai) prend la 4e place, devant Nicola Philippaerts (Katanga van het Dingeshof), 5e et premier Belge, juste devant Pieter Devos (Jade van de Bisschop). Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond v't Ruytershof) s'est classé 26, Jos Verlooy (Varoune) 27e. Ils n'ont pas disputé l'épreuve finale dimanche. Les douze meilleures combinaisons à l'issue de la 1e manche de l'épreuve finale ont disputé la seconde manche dimanche après-midi. Vendredi, la Belgique avait remporté la médaille de bronze de l'Euro par équipes, remporté par la Suisse. L'Allemagne était montée sur la 2e marche du podium. (Belga)