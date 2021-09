Diables Rouges - Romelu Lukaku fête sa 100e cap contre la Tchéquie

(Belga) Romelu Lukaku a fait son entrée dans le club des centenaires en étant titulaire pour son 100e match pour les Diables Rouges dimanche contre la Tchéquie à Bruxelles. L'attaquant de Chelsea a été mis à l'honneur avant le coup d'envoi de la rencontre.

Alors âgé de 16 ans et 294 jours, Lukaku avait fêté sa première sélection le 3 mars 2010 lors d'une défaite 0-1 contre la Croatie en match amical. Huit mois plus tard, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges plantait ses deux premières roses lors d'un match amical en Russie (victoire 0-2) pour sa 8e cap. Cantonné à un rôle de remplaçant derrière Christian Benteke lors de ses premières années chez les Diables, Lukaku vit son premier grand moment sous le maillot belge en plantant un doublé lors de la victoire 0-2 en Croatie en octobre 2013, qualifiant la Belgique pour le Mondial 2014 après 12 ans de disette. Un Mondial 2014 où il ne marquera qu'un seul but lors du 8e de finale contre les Etats-Unis. Après le départ de Marc Wilmots en 2016, Lukaku retrouve Roberto Martinez qui était son entraîneur à Everton entre 2013 et 2016. Avec le mentor catalan, Romelu monte en puissance et termine le Mondial 2018 avec quatre buts au compteur. Le 10 octobre 2019, Lukaku entre dans l'histoire du football belge en inscrivant ses 50e et 51e buts avec les Diables Rouges contre Saint-Marin, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Presque deux ans plus tard, l'attaquant de Chelsea a porté son compteur à 66 roses dont les deux derniers inscrits jeudi lors de la victoire 2-5 en Estonie. (Belga)