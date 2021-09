On a retrouvé Eden Hazard: le Diable Rouge savoure l'ambiance avec le public belge

Eden Hazard est sur la bonne voie. Le Diable Rouge a sorti une performance d'un niveau rare ce soir contre la République Tchèque. Le capitaine de notre équipe nationale a inscrit son tout premier but en près de deux ans avec notre sélection, réussissant aussi des gestes magnifiques comme il sait nous en offrir.

Mais lui ne savoure pas son match, ou du moins pas seulement. Ce qui le réjouit, c'est d'avoir retrouvé des supporters. "Plus que le match, ce que je retiens, c'est la communion avec le public", a ainsi déclaré le joueur belge. "Ce fut une soirée parfaite contre l'adversaire le plus coriace du groupe. On avait vécu une désillusion à l'Euro (élimination en quarts par l'Italie, future championne d'Europe) mais on s'en sert pour s'améliorer. Nous avons encore un peu plus d'expérience. On sait qu'on ne gagnera pas tous les matches mais on donne toujours le meilleur".

Dans ses tops, il note trois aspects: son niveau, mais pas que. "Romelu (Lukaku) marque encore, Thibaut (Courtois) fait à nouveau un grand match. Et moi, je marque. Ca faisait longtemps... depuis novembre 2019 (en équipe nationale). On a joué avec beaucoup de verticalité. Il y a eu des belles choses. Personnellement, je prends du plaisir en enchaînant les matches. Je sais que si j'enchaîne et que mon corps suit, ça ira de mieux en mieux".

C'est tout ce que l'on souhaite !