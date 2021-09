US Open: Sloane Stephens s'insurge contre le déferlement de haine à son encontre sur les réseaux sociaux

La joueuse américaine Sloane Stephens s'est élevée dimanche sur Instagram contre le déferlement de haine dont elle a été la victime sur les réseaux sociaux à la suite de sa défaite contre Angelique Kerber vendredi au 3e tour de l'US Open.

"Je suis un être humain", a déclaré l'Afro-Américaine sur Instagram, un jour après avoir reçu plusieurs milliers de messages d'insultes et de haine.

"C'est trop dur de lire de tels messages", a-t-elle ajouté, "mais je vais en poster quelques-uns pour que vous puissiez voir ce que c'est".

Celui-ci par exemple: "Je promets de te retrouver et de détruire ta jambe à un point tel que tu ne pourras plus jamais marcher @sloanestephens!... J'espère que tu as apprécié tes derniers instants sur un court aujourd'hui".

"Ce type de haine est épuisant et sans fin. On n'en parle pas assez, mais ça craint", a affirmé Sloane Stephens, aujourd'hui 66e mondiale à 28 ans, après avoir remporté l'US Open en 2017 et culminé en juillet 2018 après une finale à Roland-Garros au 3e rang du classement WTA.

La championne précise ensuite qu'elle a aussi reçu beaucoup de messages de soutien, dont elle remercie les auteurs.

"Je privilégie les ondes positives à celles négatives... mais tout n'est pas toujours rose", a-t-elle estimé sur la chaîne CNN.