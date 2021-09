Golf: Cantlay remporte le Tour Championship

L'Américain Patrick Cantlay a remporté le Tour Championship, dimanche à l'issue du 4e tour, devançant l'Espagnol Jon Rahm.

Cantlay, qui menait depuis le premier jour, a réussi un birdie au 18e trou, rendant une carte de 69 dimanche.

Cela lui permet de remporter le chèque de 15 millions de dollars promis au vainqueur.

"Ca me fait l'effet d'être quelque chose d'énorme. J'ai bien joué aujourd'hui. Je ne réalise pas encore. Je n'ai pas cessé de me dire qu'il fallait rester concentré et j'ai réussi un excellent travail aujourd'hui", s'est félicité Cantlay à l'issue de sa victoire.

Ce tournoi fait partie du triptyque de la FedEx Cup, qui clôt la saison du circuit nord-américain PGA, et comprend également le Northern Trust, remporté par Tony Finau, et le BMW Championship, décroché par Cantlay.

L'Américain était arrivé dans le tournoi avec une avance de deux coups grâce au système de score échelonné qui attribuait des coups aux 30 participants en fonction de leur place dans le classement des play-offs. Il a mené chaque jour, talonné par Rahm, qui a mis une grosse pression mais n'a pas pu le dépasser et termine un coup derrière.

Classement après le 4e tour (par 70):

1. Patrick Cantlay (USA) -21 (67-66-67-69)

2. Jon Rahm (ESP) -20 (65-65-68-68)

3. Kevin Na (USA) -16 (66-67-66-67)

4. Justin Thomas (USA) -15 (67-67-65-70)

5 .Viktor Hovland (NOR) -14 (66-68-70-65)

Xander Schauffele (USA) -14 (68-69-67-64)

7. Bryson DeChambeau (USA) -13 (69-67-72-66)

8. Dustin Johnson (USA) -11 (68-69-68-67)

9. Abraham Ancer (MEX) -10 (69-70-65-70)

Billy Horschel (USA) -10 (65-68-67-70)

11. Daniel Berger (USA) -8 (72-69-67-64)

Tony Finau (USA) -8 (72-67-73-68)

Jason Kokrak (USA) -8 (67-68-72-67)

14. Sergio Garcia (ESP) -7 (68-70-66-69)

Rory McIlroy (NIR) -7 (68-66-74-67)

Louis Oosthuizen (RSA) -7 (68-67-71-70)

Cameron Smith (AUS) -7 (68-68-73-69)

18. Sam Burns (USA) -6 (71-70-69-68)

Harris English (USA) -6 (66-69-75-68)

20. Im Sung-Jae (KOR) -4 (71-70-70-68)

Jordan Spieth (USA) -4 (69-67-70-74)

22. Corey Conners (CAN) -3 (67-72-70-69)

Scottie Scheffler (USA) -3 (67-72-68-71)

Erik van Rooyen (RSA) -3 (69-73-68-67)

25. Patrick Reed (USA) -2 (72-69-66-71)

26. Stewart Cink (USA) 0 (72-68-71-70)

Hideki Matsuyama (JPN) 0 (77-65-69-70)

Collin Morikawa (USA) 0 (70-73-68-72)

29. Joaquín Niemann (CHI) 4 (72-71-70-72)

