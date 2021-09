Wout Van Aert leader, Gilbert et Van Avermaet écartés: la sélection belge pour les Mondiaux de cyclisme

La Belgique alignera Wout van Aert en leader, avec Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns lors des Mondiaux de cyclisme.

Van Aert et Evenepoel disputeront le contre-la-montre. Le coach national Sven Vanthourenhout a dévoilé sa sélection lundi à Tubize. Philippe Gilbert, dernier champion du monde belge, et Greg Van Avermaet, ancien champion olympique, sont les deux grands absents de la sélection. Ils figurent dans la liste de réserve avec Tim Merlier, Gianni Vermeersch et Tim Wellens.

Les Mondiaux de cyclisme se tiendront du 19 au 26 septembre en Belgique. Le dimanche 19 septembre, le contre-la-montre individuel élites messieurs ouvrira la semaine irisée sur un parcours de 43,3 km entre Knokke-Heist et Bruges. L'épreuve en ligne élites messieurs se disputera le dimanche 26 septembre sur 268,3 km entre Anvers et Louvain