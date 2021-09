Valtteri Bottas quitte Mercedes et rejoint Alfa Romeo: George Russel devrait lui succéder (photos)

Alfa Romeo a confirmé ce lundi l'arrivée de Valtteri Bottas dès la saison 2022. Le pilote finlandais quittera ainsi Mercedes, où il pilotait depuis 2017. Il rejoindra Antonio Giovinazzi, tandis que Raikkonen prend sa retraite.

Ce départ devrait permettre à George Russel, étincelant chez Williams et solide lors de son unique pige chez les Allemands, de rejoindre l'écurie Mercedes. Le duo Hamilton-Russel promet de faire des étincelles, entre une légende et l'un des talents les plus prometteurs du plateau.