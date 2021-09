La presse espagnole s'emballe après les matchs d'Eden Hazard chez les Diables Rouges

Eden Hazard semble revivre depuis le début de la trêve internationale. Déjà intéressant contre l'Estonie, le joueur du Real Madrid est apparu inarrêtable contre la Tchéquie, auteur d'un but et de nombreux gestes techniques. De quoi faire saliver les médias espagnols.

Et si Eden Hazard était en train de retrouver son niveau ? Le Diable Rouge a brillé de mille feux, dimanche, contre la République Tchèque. Titulaire, il a inscrit son premier but en près de deux ans avec l'équipe nationale, mais il a surtout brillé par ce qui a fait sa force: ses décalages et sa justesse technique.

Un tel niveau réjouit la presse espagnole, qui semble maintenant persuadée qu'il peut encore apporter quelque chose en club. "Ses sélections sont devenues le meilleur remède pour Eden Hazard", lance même le journal Marca. "Il s’amuse à nouveau avec la Belgique et ça se voit. Roberto Martinez a créé un écosystème parfait pour lui", embraye le quotidien.

AS souligne aussi l'importance de l'équipe belge dans la reprise de confiance d'Eden. "Roberto Martinez a déjà souligné l’amélioration du joueur du Real Madrid et il l’a maintenant prouvé avec un bon but contre la République tchèque. Un but qui fait que Madrid recommence à croire en lui". "C’était un Hazard actif. Il s’est bien amusé et il a bien combiné avec Carrasco. Il a également marqué un but, ce qui n’était plus arrivé depuis novembre 2019", peut-on enfin lire dans le Mundo Deportivo.

Lors du dernier match du Real Madrid, Eden Hazard avait débuté sur le banc. Après le match de mercredi, contre la Biélorussie, le Diable Rouge tentera de confirmer dans la capitale espagnole, et ce dès dimanche contre le Celta Vigo.