Les supporters visiteurs à nouveau autorisés en Coupe d'Europe

L'Union européenne de football (UEFA) a autorisé le retour des supporters visiteurs dans les stades pour l'ensemble de ses compétitions, a confirmé l'instance par communiqué lundi soir.

"L'interdiction sur la présence de supporters visiteurs dans les compétitions de l'UEFA n'a pas été prolongée", peut-on lire dans le communiqué. "La décision reste néanmoins soumise à la moindre exigence de la part des autorités nationales ou locales. Cette décision est le résultat de la campagne de vaccination à travers l'Europe et la décision de nombreux pays de permettre à des gens vaccinés ou guéris de traverser librement les frontières pour assister à des événements publics sans devoir subir un test supplémentaire."

Quatre clubs belges seront présents sur la scène européenne cette saison. Le Club de Bruges disputera la Ligue des Champions dans un groupe avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et Leipzig. Genk (avec le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et West Ham) et l'Antwerp (avec l'Olympiacos, Francfort et Fenerbahce) joueront l'Europa League. La Gantoise participera elle à la Conference League dans un groupe avec l'Anorthosis Famagouste, le Flora Tallinn et le Partizan Belgrade