Cette légende du football sceptique au sujet du PSG, grand favori de la Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain est le grand favori de la Ligue des Champions. Porté par un effectif de rêve, bouclé par l'arrivée de Messi cet été, le club français aura une énorme pression. Et pour le Brésilien Ronaldo, cela pourrait les desservir.

Ronaldo, le Brésilien, s'est exprimé au sujet du Paris Saint-Germain, qui a recruté cet été Lionel Messi pour boucler un effectif aux apparences rêveuses. Et Ronaldo le sait: cela ne suffit pas toujours à gagner la Ligue des Champions, où les Parisiens enfilent cette saison le costume de grand favori pour le titre.

Mais Ronaldo reste prudent sur ce sujet. "Il est encore trop tôt pour dire qui va gagner la Ligue des champions. Le tableau commence à se dessiner au cours des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain est en pole position, mais c’est une chose de parler et une autre de jouer", a déclaré le génie brésilien à DAZN. "Il existe de nombreux facteurs qui influent sur le terrain. J’ai joué au Real Madrid pendant près de cinq saisons, dans l’équipe des Galactiques, et je n’ai jamais gagné la Ligue des champions. Gagner n’est jamais mathématique, même si vous avez les meilleurs dans votre équipe, et cela vaut aussi pour le PSG".

Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, Navas, Verratti... le PSG semble en effet très semblable à cette équipe galactique de 2002 à 2006. Reste à leur souhaiter une meilleure fin en C1.