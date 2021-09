Le Rallye du Japon annulé à cause de la pandémie de coronavirus

(Belga) Le Rallye du Japon, qui aurait dû être la finale du Championnat du monde des rallyes (WRC) du 11 au 14 novembre, est annulé à cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs mardi.

"Compte tenu des caractéristiques de la compétition, qui se déroule sur des routes publiques avec la coopération impérative de tous les membres de la communauté locale, et du fait qu'au Japon les cas urgents de Covid-19 continuent d'augmenter chaque jour et que l'amélioration de la situation reste imprévisible, nous n'avons qu'un seul choix qui est, malheureusement, d'annuler le Rallye du Japon 2021", explique le comité exécutif responsable de l'épreuve dans un communiqué. Une manche de remplacement doit être annoncée prochainement, indique le WRC sur son site internet. Après huit rallyes, le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes avec 38 points d'avance sur son équipier britannique Elfyn Evans et sur Thierry Neuville (Hyundai). Chez les constructeurs, Toyota a 41 longueurs d'avance sur Hyundai. Après le Rallye de l'Acropole, en Grèce, de jeudi à dimanche, deux autres épreuves figurent au calendrier, en Finlande (1er-3 octobre) et en Espagne (14-17 octobre). C'est la deuxième année de suite que le rallye du Japon est annulé. Cette année, plusieurs épreuves de sports moteurs prévues au Japon, comme les GP de F1 ou de MotoGP, n'ont pu se dérouler en raison de la crise sanitaire.