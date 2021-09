Une plainte au pénal pour l'équipe de basket 3x3 après le scandale des tournois fictifs

Basketball Belgium, l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball et Basketbal Vlaanderen ont contacté la cellule des fraudes sportives de la police fédérale dans le cadre de l'affaire de fraude présumée dans l'organisation de tournois fictifs de basket 3x3. La plainte pénale est combinée à une enquête disciplinaire interne chez Basketbal Vlaanderen, précise la fédération dans un communiqué.

"Basketball Belgium, l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball et Basketbal Vlaanderen ont rassemblé les informations disponibles sur la fraude présumée dans le basket 3x3 et ont examiné la manière d'envisager la suite de la procédure dans ce dossier", indique le communiqué de la fédération. "Les fédérations souhaitent que cette affaire fasse l'objet d'une enquête approfondie et ont contacté à cet effet la cellule des fraudes sportives de la police fédérale. La plainte pénale est combinée à une enquête disciplinaire interne chez Basketbal Vlaanderen".

Dans l'attente des résultats de l'enquête, l'équipe belge de basket 3x3 pourra prendre part, dans sa composition actuelle, au championnat d'Europe de basket 3x3 qui se déroule ce weekend à Paris. "Tant que les enquêtes sont en cours, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour suspendre certains joueurs. L'équipe olympique masculine de 3x3 participera donc, sans modification dans sa composition, au championnat d'Europe de 3x3 qui se déroule du 10 au 12 septembre à Paris", selon le communiqué de la fédération. "Afin de permettre aux enquêtes en cours de se dérouler de la meilleure façon possible, les trois fédérations ne feront pas d'autres déclarations et demandent instamment de ne pas accabler les joueurs concernés afin qu'ils puissent se concentrer au maximum sur leurs prestations sportives".

L'équipe belge de basket 3x3, qui a terminé 4e des Jeux Olympiques de Tokyo, est suspectée d'avoir mis sur pied des tournois fictifs entre août et octobre 2019 pour permettre aux Belgian Lions de récolter les points nécessaires au classement FIBA 3X3 afin de pouvoir participer aux tournois de qualifications en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. A Tokyo, l'équipe belge était représentée par le Team Antwerp, composé de Nick Celis, Rafael Bogaerts, Thierry Marien et Thibaut Vervoort.