US Open: Medvedev dans le dernier carré en lâchant un premier set

Le N.2 mondial Daniil Medvedev, rival de Novak Djokovic, en quête d'un Grand Chelem calendaire historique, a poursuivi sa promenade de santé à l'US Open, même s'il a perdu un set contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp, mardi pour rallier les demi-finales.

C'est la troisième année consécutive que le Russe atteint le dernier carré à Flushing Meadows. En 2019, il avait été battu en finale par Rafael Nadal au terme d'une finale épique, et l'an passé l'Autrichien Dominic Thiem, absent de cette édition comme l'Espagnol en raison d'une blessure, l'avait stoppé en demie, avant d'être sacré.

"Je veux juste faire un peu mieux que les deux dernières fois et franchir l'ultime étape, qui est la plus difficile, en fait", a-t-il dit sur le court Arthur Ashe.

Medvedev, qui avait passé chacun de ses quatre tours précédents en moins de deux heures et trois sets secs, a cette fois dépassé ce cadre, puisqu'il s'est imposé en 2h23. Il n'aura tout de même cumulé que 9h47 sur la route du dernier carré. Sans vraiment puiser dans ses ressources donc.

A titre de comparaison, Van de Zandschulp, issu des qualifications avait lui 19h37 min dans les jambes avant ce match et il boucle son premier US Open en 22 heures piles de présence sur les courts.

Il est d'ailleurs vite apparu qu'il n'avait pas récupéré du combat en cinq sets victorieux dimanche soir contre l'Argentin Diego Schwartzman (8e).

Concassé pendant les deux premières manches par le Russe en mode rouleau-compresseur, il a pourtant eu un baroud d'honneur lors de la troisième, pouvant enfin s'appuyer sur une première balle revenue.

Baroud d'honneur de van de Zandschulp

Au quatrième set, il a continué à gêner Medvedev, pourtant un des meilleurs retourneurs du circuit, jusqu'à servir à 6-5 pour pousser au jeu décisif, après avoir sauvé au passage une balle de match à 5-4. Mais une double-faute et deux coups droits dans le filet plus tard, il s'avouait vaincu.

Inconnu des non-initiés avant son exploit, le Néerlandais de 25 ans, dont c'était la première participation à l'US Open, a ainsi bouclé son joli parcours dominé par un adversaire bien concentré sur son ambition suprême.

"C'est un parcours incroyable que de passer des qualifications aux quarts", lui a rendu hommage Medvedev. "Il a disputé tellement de matches difficiles et il a quand même été capable de revenir et de jouer à son meilleur niveau dans les troisième et quatrième sets."

Finaliste à l'Open d'Australie, balayé par Novak Djokovic, le Russe tentera de se qualifier pour sa troisième finale d'un Majeur. Mais il faudra d'abord écarter le Canadien Felix Auger-Aliassime (15e) ou le jeune Carlos Alcaraz, qui a fait sensation au 3e tour, en éliminant Stefanos Tsitsipas (3e).

L'Espagnol de 18 ans pourrait devenir le plus jeune demi-finaliste masculin de l'US Open depuis 1960 et le plus jeune dans un tournoi du Grand Chelem depuis que Michael Chang a remporté, à 17 ans, Roland-Garros en 1989.

Ce duel entre les représentants de la nouvelle "Next Gen", la précédente que Medvedev incarne avec Tsitsipas, Alexander Zverev ou Andrey Rublev étant encore à la recherche d'un titre majeur, aura lieu en session nocturne.

Auparavant, doivent se jouer deux quarts du tableau féminin. La Canadienne de 18 ans Leylah Fernandez (73e), tombeuse surprise de Naomi Osaka au 3e tour, affronte l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e).

La gagnante sera opposée en demi-finale à la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) ou à la Tchèque Barbora Krejcikova (9e), lauréate du dernier Roland-Garros, opposées en soirée.