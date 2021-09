Les Pays-Bas écrasent la Turquie avec des buts merveilleux (vidéos)

Match au sommet dans le groupe G où les Pays-Bas, deuxièmes, recevaient la Turquie, leader. Après le Monténégro, les Bataves ont enchaîné avec un autre score fleuve puisqu'ils se sont imposés sur le score sans appel de 6-1 grâce, notamment, à un triplé de Memphis Depay (16e, 38e et 54e). De son côté, la Norvège a empoché les trois points contre Gibraltar en l'emportant 5-1, avec, là aussi, un triplé d'Erling Haaland (27e, 39e et 90+1).

Le Monténégro et la Lettonie se sont quittés dos à dos sur le score de 0-0. Dans ce groupe G, Néerlandais et Norvégiens se partagent la tête avec 13 points, suivis par la Turquie avec 11 unités. Toutes les équipes du groupe H ont gagné à domicile. La Russie contre Malte 2-0, la Slovaquie contre Chypre sur le même score et la Croatie face à la Slovénie 3-0. Au classement, la Russie et la Croatie comptent 13 points et prennent le large sur la Slovaquie 9 points.