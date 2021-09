Hécatombe chez les Diables Rouges: Roberto Martinez explique pourquoi il alignera une équipe largement remaniée

Les Diables Rouges termineront leur triptyque de septembre par une rencontre face à la Biélorussie, mercredi, à Kazan. Le sélectionneur Roberto Martinez devra effectuer plusieurs changements par rapport aux rencontres remportées en Estonie (2-5) et face à la République tchèque (3-0). "Les joueurs qui entreront en action seront frais", a expliqué Martinez en conférence de presse mardi.

"Trois matchs en sept jours, c'est difficile pour les joueurs qui ont déjà joué deux rencontres", a confié Martinez. "Nous le savions, c'est pourquoi nous avions un noyau élargi. Nous aurons une équipe fraiche demain. Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere nous ont rejoints. Quatre joueurs ont déjà été impliqués dans les deux précédents matchs: Toby Alderweireld, qui semble frais, et qui bénéficiera probablement de ces minutes en début de saison pour son club, Jason Denayer, qui sera impliqué demain mais pas 90 minutes, tout comme Eden Hazard et Hans Vanaken."

Mardi, l'Union belge a annoncé que Thibaut Courtois, Axel Witsel et Yannick Carrasco ne faisaient pas le voyage en Russie et rejoignaient leur club. "Ce sont des situations différentes", a expliqué Martinez. "Witsel revient après une longue blessure et n'a pas encore joué beaucoup de matches. Il a parcouru de nombreux kilomètres contre l'Estonie et la République tchèque. C'était normal de ne pas l'impliquer demain. Carrasco, c'est un cas similaire. Courtois aurait pu le faire, mais il avait été traité pour son tendon d'Achille. Ce n'était pas nécessaire de le faire jouer et c'est l'opportunité de voir en match Koen Casteels, qui a été impressionnant à l'entraînement. C'est son moment, il est prêt."

Avec toutes ces absences, plusieurs jeunes, comme Zinho Vanheusden ou Sambi Lokonga, pourraient recevoir du temps de jeu. "Ils seront impliqués. Cela dépendra de l'entraînement ce soir, de comment chacun se sent, mais j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils seront prêts à être dans l'équipe. Et s'ils ne performent pas, cela fera partie de leur développement, cela les rendra prêts pour la prochaine fois qu'ils seront sur le terrain", a expliqué Martinez. "En 2020, nous avions travaillé avec pas mal de nouveaux, Zinho, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard, Hans Vanaken,... Ils avaient besoin de ces matchs pour être prêts pour l'équipe et aujourd'hui ils le sont."

Le match aller contre la Biélorussie s'était soldé par une large victoire 8-0. "Mais ce sera différent", a prévenu Martinez. "Ils ont changé d'entraîneur. J'ai vu qu'ils ont aussi des nouveaux joueurs et ils ont réussi de bons matchs contre la République tchèque et le pays de Galles (défaites 1-0 et 2-3). Ce sera une toute autre équipe. Et nous devrons nous synchroniser avec les changements que nous devrons apporter par rapport aux matchs précédents. Il s'agira de développer un tempo élevé et de bloquer leurs contre-attaques".