Mondial 2022 : France, Belgique et Angleterre proches de la qualification

Dans la zone Europe, toutes les nations ont plus ou moins disputé la moitié de leurs matchs de phases de qualifications pour le mondial 2022 au Qatar. L’occasion de faire un point sur les classements.

L’Euro à peine terminé, les sélections nationales ont remis leurs bleus de chauffe : objectif qualification pour le prochain mondial qatari qui se déroulera en fin d’année 2022. Si certaines nations ont déjà pratiquement un pied à Doha, d’autres doivent encore engranger quelques victoires pour espérer être parmi les équipes qui participeront à la 22ème édition du tournoi.



Le top 4 de 2018 en tête de leurs groupes



Sauf cataclysme que l’on ne peut pas croire, les 4 demi-finalistes de l’édition russe de 2018 seront présents le 21 novembre au Qatar, date du début de la compétition.

Largement en tête de leurs groupes respectifs, nos Diables Rouges et nos voisins français (qui se retrouveront dans 1 mois pile, pour la demi-finale de la Ligue des Nations) ont de la marge. Victorieux hier soir de la Finlande à Lyon (2-0), les Bleus se sont rassurés après deux piètres matchs nuls face à la Bosnie et à l’Ukraine. Nos Diables quant à eux, doivent encore affronter ce soir la Biélorussie avec une équipe déforcée, mais ont déjà fait une partie du travail en ayant écarté successivement l’Estonie (2-5) puis la République Tchèque (3-0).



Anglais et Croates sont également en tête de leurs poules mais doivent encore se méfier. Les “Three Lions” se déplacent ce soir chez leur dauphin polonais et feraient mieux de ne pas perdre s’ils veulent définitivement prendre le large. Les croates de leur côté restent sur une victoire probante face à la Slovénie (3-0) mais sentent toujours le souffle des Russes dans leur cou, 2ème avec le même nombre de points. Un très intéressant Croatie-Russie est d’ailleurs programmé pour la dernière journée de qualifications... Pour rappel, le premier de chaque groupe se qualifie directement tandis que les 2èmes devront passer par un terrible barrage aller-retour face à un autre 2ème de groupe.



Les “gros” en haut, les “petits” en bas



Larges vainqueurs respectivement de la Turquie (6-1), de l’Azerbaïdjan (0-3), d’Israël (5-0), et de la Géorgie (4-0) lors de leurs derniers matchs, les cadors européens que sont les Pays-Bas, le Portugal, le Danemark et l’Espagne sont également bien partis pour poser ses bagages au Qatar dans un an. L’Italie, pourtant championne d’Europe l’été dernier, est également en tête, mais piétine un peu, en atteste ses deux derniers matchs nuls face aux bulgares (1-1) et suisses (0-0). Championne du monde 2014, l’Allemagne qui joue ce soir en Islande, peut faire elle aussi, un pas de plus vers la qualification.



En course pour les barrages, l’Autriche défaite face à l’Ecosse (0-1), la Hongrie battue en Albanie (1-0), et la Macédoine du Nord qui n’a récolté qu’un nul face à l’Islande (2-2) ne doivent plus perdre de plumes en route. Ces 3 équipes étaient présentes lors du dernier Euro.



C’est en revanche, sans surprise, déjà cuit pour les petites nations comme Saint-Marin, le Liechtenstein ou Gibraltar, toutes bloquées à 0 unité.



Les prochains matchs de qualification sont prévus pour la période entre le 8 et 12 octobre sauf pour les 4 demi-finalistes de la Ligue des Nations (Belgique-France et Italie-Espagne) qui se disputeront à ce moment-là une place en finale.



La phase finale du mondial 2022, quant à elle, se déroulera du 21 novembre au 18 décembre. Historiquement prévues en été, les dates de la Coupe du Monde ont été déplacées en raison des températures extrêmes au Qatar à cette période.

