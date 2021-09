F1: qui pilotera où en 2020? La grille de départ se dessine

La grille de départ de la saison prochaine en Formule 1 est quasiment complète mercredi, après l'annonce de l'arrivée du Thaïlandais Alexander Albon chez Williams aux côtés du Canadien Nicholas Latifi.



Alors qu'Aston Martin et Haas doivent confirmer leurs pilotes actuels, seule l'identité de l'équipier du Finlandais Valtteri Bottas chez Alfa Romeo reste encore à connaître.





- Mercedes



Le Britannique Lewis Hamilton (36 ans) a prolongé son contrat jusqu'à fin 2023. Le Britannique George Russell (23 ans) a signé un "contrat à long terme" à partir de 2022.





- Red Bull (moteur Red Bull-Honda)



Le Néerlandais Max Verstappen (23 ans) est engagé jusqu'à fin 2023 et le Mexicain Sergio Pérez (31 ans) jusqu'à fin 2022.





- Ferrari



Le Monégasque Charles Leclerc (23 ans) a un contrat jusqu'à fin 2024, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (27 ans) jusqu'à fin 2022.





- Alpine (moteur Renault)



Le Français Esteban Ocon (24 ans) est sous contrat jusqu'en 2024. L'Espagnol Fernando Alonso (40 ans) l'est jusqu'en 2022.





- McLaren (moteur Mercedes)



L'Australien Daniel Ricciardo (32 ans) a signé jusqu'en 2023. Le Britannique Lando Norris (21 ans) est en place pour "plusieurs années".





- Aston Martin (moteur Mercedes)



L'Allemand Sebastian Vettel (34 ans) et le Canadien Lance Stroll (22 ans), fils du propriétaire Lawrence Stroll, sont engagés pour plusieurs saisons.





- AlphaTauri (moteur Red Bull-Honda)



Le Français Pierre Gasly (25 ans) et le Japonais Yuki Tsunoda (21 ans) ont été prolongés en 2022.





- Alfa Romeo (moteur Ferrari)



Le Finlandais Valtteri Bottas (31 ans) succédera à son compatriote Kimi Räikkönen en 2022, avec un contrat pluri-annuel. L'avenir de l'Italien Antonio Giovinazzi (27 ans) est en balance.





- Williams (moteur Mercedes)



Le Thaïlandais Alexander Albon (25 ans) rejoindra l'écurie en 2022 aux côtés du Canadien Nicholas Latifi (26 ans).





- Haas (moteur Ferrari)



L'Allemand Mick Schumacher (22 ans), fils de Michael et protégé de Ferrari, et le Russe Nikita Mazepin (22 ans), fils du dirigeant du sponsor titre de Haas Uralkali, ont des contrats "de plusieurs années".