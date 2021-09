Sofia Costoulas éliminée en huitièmes de finale de l'US Open

(Belga) Sofia Costoulas a été éliminée en huitièmes de finale du tableau juniors filles de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, mercredi à New York. La Brabançonne wallonne, 23e mondiale, s'est inclinée en deux sets 7-6 (6), 7-6 (5) contre la Suissesse Sebastianna Scilipoti, 34e mondiale.

En quarts de finale, Scilipoti affrontera la Philipinne Alexandra Eala, N.2 mondiale et partenaire d'Hanne Vandewinkel en double, qui s'est imposée 4-6, 7-5, 6-4 contre la Grècque Michaela Laki, 21e mondiale et tête de série N.15. Costoulas, 16 ans, était également alignée en double avec la Finlandaise Laura Hietaranta. Elles ont été éliminées au premier tour contre la Mexicaine Julia Garcia et la Britannique Matilda Mutavdzic. (Belga)