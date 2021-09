Atlético Madrid: "Je voulais absolument revenir", assure le revenant Griezmann

"Je voulais absolument revenir", a assuré l'attaquant international français Antoine Griezmann, revenu en prêt du FC Barcelone à l'Atlético Madrid, dans une vidéo relayée par le club madrilène sur les réseaux sociaux mercredi soir.

"J'ai passé dix jours sans réussir à dormir", commence Griezmann dans cette vidéo de présentation du joueur, de retour deux ans après avoir quitté le club rojiblanco dont il avait écrit la légende entre 2014 et 2019, en remportant notamment une Supercoupe d'Espagne (2014), mais surtout une Ligue Europa et une Supercoupe d'Europe en 2018.

"Je voulais absolument revenir, je crois que c'est le meilleur endroit pour moi, pour que je sois heureux sur et en dehors du terrain. J'ai très envie d'être à nouveau un Colchonero, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années", confie "Grizi", qui avait quitté la capitale espagnole avec fracas.

Le 14 juin 2018, juste avant de décrocher la deuxième étoile pour la France au Mondial en Russie, Griezmann avait annoncé dans un documentaire intitulé "La Décision" qu'il allait rester à l'Atlético... puis un an plus tard, il avait refusé de se présenter à l'entraînement et avait fini par quitter la maison "rojiblanca" après cinq années de service.

Un revirement vécu comme une trahison par les supporters, qui l'avaient accueilli à coups de sifflets et de huées à son retour au Wanda-Metropolitano, à l'automne 2019.

"J'espère qu'ensemble, on pourra profiter d'après-midi et de nuits magiques, c'est mon principal objectif. On avait une bonne relation avec les supporters, et je veux la retrouver. Et cela passera par moi, par mes actes plus que par mes mots, en prouvant que je suis de nouveau ici pour tout donner et faire en sorte que l'on puisse profiter ensemble", a affirmé Griezmann.

"Je donnerai tout à chaque match, pour les remercier du gros effot qu'ils ont fait pour que je puisse revenir. L'Atlético est en train de très bien faire les choses, et l'entraîneur sait qu'il a un guerrier de plus pour atteindre ses objectifs", a poursuivi l'ex du Barça.

"Je donnerai tout, comme toujours, c'est ma manière d'être sur un terrain. Que les supporters soient devant leur télé ou dans les gradins, ils vont voir un joueur qui laisse tout sur le terrain et je ferai tout mon possible pour qu'ils soient fiers de ce joueur", a souligné l'international français.