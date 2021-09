Dodi Lukebakio vit son rêve avec les Diables Rouges: "Faire de grandes choses plus tard"

Les Diables Rouges se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) contre la Biélorussie pour la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2022 mercredi à Kazan en Russie. Dennis Praet a inscrit le seul but de la rencontre en première période (33e). Au classement, la Belgique reste en tête avec 16 points devant la Tchéquie et le pays de Galles, accroché par l'Estonie, qui comptent tous les deux 7 points.

Après ce match, Dodi Lukebakio, titulaire au coup d'envoi, s'est montré très satisfait au micro de la RTBF. "C’était une semaine très positive pour moi et je suis très motivé. J’ai joué mes premières minutes. C’est une grande étape pour moi. Je suis très positif, très heureux, et j’espère pouvoir faire de grandes choses plus tard. Mon objectif est de rester dans ce groupe."

