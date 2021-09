Roberto Martinez après la victoire contre la Biélorussie: "Je pense qu’on a grandi en tant qu’équipe"

Les Diables Rouges se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) contre la Biélorussie pour la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2022 mercredi à Kazan en Russie. Dennis Praet a inscrit le seul but de la rencontre en première période (33e). Au classement, la Belgique reste en tête avec 16 points devant la Tchéquie et le pays de Galles, accroché par l'Estonie, qui comptent tous les deux 7 points.

"Quand vous jouez 3 matches en 7 jours, c’est toujours difficile. Il fallait défendre ce soir pour garder le zéro derrière et on a fait le job. Je suis très heureux. Il faut aussi féliciter la Biélorussie", a déclaré le sélectionneur Roberto Martinez au micro de la RTBF.

Et de poursuivre: "En 1ère mi-temps, on a été trop prudents et on avait trop peur de perdre le ballon. Mais globalement, je ne vais pas garder le négatif. Je pense qu’on a grandi en tant qu’équipe. La performance contre la République tchèque est la preuve qu’on peut aussi s’adapter tactiquement. Sans plusieurs cadres, on a été capables de gagner 3 matchs de suite. C’est un travail de 2 ans et maintenant tous les joueurs savent comment prester."

