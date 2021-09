Rallye de Grèce: Kalle Rovanperä le plus rapide lors du shakedown, Thierry Neuville 2e

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a signé le meilleur temps du shakedown du Rallye de Grèce lors de la spéciale de 4,25 kilomètres disputée jeudi matin près de Lamia.

Le Finlandais de 20 ans, vainqueur en Estonie, a signé le meilleur temps lors de son premier des trois passages, au terme d'un parcours inhabituellement boueux qui rappelle davantage le Rallye de Grande-Bretagne qu'aux conditions chaudes et poussiéreuses du rendez-vous grec, de retour au programme pour la première fois depuis 2013. Il a devancé de 2.7 secondes Thierry Neuville (Hyundai). Le Belge, dans la foulée de son succès à Ypres, a précédé ses équipiers Ott Tänak et Dani Sordo, qui échouent respectivement à 3.2 et 4.0 de Rovanperä.

"Content d'être ici mais nous ne nous attendions pas à de telles conditions lors de cette reconnaissance. Voyons si la météo s'améliore afin d'avoir de meilleures circonstances pour la course", a déclaré le Saint-Vithois. Les deux autres pilotes Toyota, le Britannique Elfyn Evans et le Français Sébastien Ogier, leader du championnat, ont pris les 5e et 6e places. La première spéciale du rallye est prévue jeudi soir dans les rues d'Athènes, autour du parlement. Trois jours de compétition suivront autour de Loutraki et Lamia avant l'arrivée dimanche après-midi après quinze spéciales totalisant 292,19 kilomètres chronométrés. Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), 6e du championnat, est absent en Grèce car son copilote britannique Keaton Williams a dû rentrer chez lui pour des raisons familiales. Le copilote habituel de Katsuta, Dan Barritt, est blessé au dos depuis le Rallye d'Estonie. Williams l'avait suppléé à Ypres.