Violences conjugales: Boateng évite la prison mais écope d'une lourde amende

Un tribunal de Munich a condamné jeudi soir le défenseur de l'Olympique lyonnais Jérôme Boateng, star du football allemand, à 1,8 million d'euros d'amende pour des violences contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants.



Les magistrats l'ont reconnu coupable de coups et blessures après une journée d'audience et lui ont infligé une amende correspondant à trente fois 30.000 euros, soit au total 1,8 million d'euros, ont constaté sur place les journalistes.



L'ancien défenseur international allemand et du Bayern Munich encourait une peine maximale de cinq ans de prison pour ces faits survenus pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018.

Rappel des faits

Selon la porte-parole du parquet Anne Leiding, le joueur star de 33 ans, ancien du Bayern Munich et champion du monde 2014, "a d'abord lancé sur (la victime) une lanterne, il l'a manquée. Il l'a injuriée et lui a lancé une boîte isotherme qui l'a touchée à la partie supérieure droite du corps, particulièrement au bras, ce qui l'a blessée", a-t-elle détaillé.



Le footballeur, qui encourt une peine maximale de cinq ans de prison, a répondu durant près de deux heures à ces accusations, et développé sa propre version de l'incident, survenu pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018, juste après la piteuse élimination de l'Allemagne au premier tour du Mondial de football en Russie.



Selon lui, c'est sa compagne de l'époque qui a fait preuve d'agressivité et qui l'a même blessé à la lèvre en le frappant. "Je n'ai pas été violent (...) je ne l'ai pas attaquée", a-t-il assuré.



Sa victime a en revanche maintenu sa version: "Il m'a enfoncé un oeil avec le pouce", a-t-elle dit, "il m'a mordu la tête et m'a tiré par terre par les cheveux".



On devrait savoir qui aura la garde des deux jumelles de 10 ans, qui vivent avec Jérôme Boateng.