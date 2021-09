Wayne Rooney pense que Cristiano Ronaldo peut "joueur jusqu'à ses 40 ans"

Le meilleur buteur du l'histoire de Manchester United, Wayne Rooney, est épaté par la condition physique de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo.

Après 12 ans passés au Real Madrid et à la Juventus, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United où il a joué de 2003 à 2009. Un retour qui n'a laissé personne indifférent, pas même son ancien coéquipier, Wayne Rooney.

La légende anglaise, qui est maintenant entraîneur du club de Derby Country, est épaté par la manière dont CR7 a su adapter son jeu pour continuer à être au top. "La dernière fois qu'il a joué ici, il était plus un coureur, un grand dribbleur, avec du rythme et de la puissance." a déclaré le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United à l'agence Reuters, repris par nos confrères de Sky Sport. "Maintenant, c'est un buteur. Je pense que son jeu s'est considérablement adapté."

À 36 ans, Ronaldo est un modèle de travail et de discipline. Sa condition est tellement impressionnante que Rooney pense que le quintuple Ballon d'Or peut imiter une autre légende de ManU, Ryan Giggs. "Sa capacité est évidemment une chose, mais il s'occupe aussi énormément de lui-même... il est toujours en très bon état. Cela ne me surprendrait pas s'il joue jusqu'à 40 ans, comme Ryan Giggs l'a fait, et qu'il marque toujours des buts."