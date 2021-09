GP de Monza : les pilotes Aston Martin Vettel et Stroll au service de la reine d’Angleterre

Ce weekend, le célèbre espion James Bond s’invite au Grand Prix de Formule 1 d’Italie sur le circuit de Monza. La marque automobile britannique Aston Martin entame une campagne publicitaire avec son team Aston Martin F1 pour la sortie du 25ème opus de l’agent 007 au cinéma : “Mourir peut attendre”.

Le garage et le Motorhome de l’équipe porteront les effigies du célèbre agent d’espionnage. Sur leur compte instagram officiel, Aston Martin a également publié un spot vidéo inspiré de 007 et en partenariat avec des membres de la réalisation des différents opus de ces dernières années.

La question est de savoir si les pilotes de l’écurie britannique Sebastien Vettel et Lance Stroll réussiront leur mission : marquer des points ce dimanche en course en arborant le logo de la marque 007 sur leur Aston Martin AMR21. Le directeur de l’écurie Otmar Szafnauer pensait mieux faire que la quatrième place des championnats des constructeurs de 2020 selon nos confrères du Soir. Malheureusement l’écurie britannique n’est que septième déjà à 117 points de la quatrième place. L’arrivée du quadruple champion du monde Vettel au sein de l’équipe devait permettre à Aston Martin de rêver grand en F1. Après un début de saison très compliqué, Il est tout de même monté sur un podium au GP de Bakou en Azerbaïdjan en juin dernier. Cependant, le pilote allemand n’est rentré dans les points que 4 fois en 13 courses et son coéquipier canadien lui n’est rentré que 3 fois dans les points sur 9 courses après avoir été absent à cause d’une contamination au COVID19.

Rappelons tout de même que la sortie en cinéma de “Mourir peut attendre” est prévue en Belgique pour le 30 septembre 2021 après avoir été repoussé à cause de la crise sanitaire. L’agent 007 va-t-il de nouveau réussir sa mission et garder son matricule ? Réponse en salle dans 20 jours...