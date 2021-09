Kevin De Bruyne "se sent bien" selon son entraineur Pep Guardiola

Kevin De Bruyne arrive tout doucement au bout de ses soucis physiques. Le Diable est blessé depuis le 8e de finale de l'Euro contre le Portugal et n'a pas encore repris la compétition cette saison.

Notre Diable Rouge, Kevin De Bruyne, va mieux. L'ancien joueur de Genk s'est blessé lors du 8e de finale de l'Euro face au Portugal, il a ensuite joué le quart face à l'Italie et travaille depuis à soigner sa blessure.

Près de deux mois après s'est blessé, De Bruyne n'a toujours pas repris la compétition avec Manchester City. Le Diable a bien joué 10 minutes contre Tottenham lors de la première journée de championnat mais il n'était pas encore prêt et n'a plus joué depuis.

Tout à l'heure, en conférence de presse, son entraineur Pep Guardiola a donné des nouvelles rassurantes de son joueur.

"De Bruyne s'est bien entraîné la semaine passée" a déclaré le coach espagnol. "En partie seul et en partie avec les autres joueurs qui sont restés ici et nos U18. Il se sent beaucoup mieux."