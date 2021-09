US Open - Hanne Vandewinkel éliminée en demi-finale en double

(Belga) La paire belgo-philipinne Hanne Vandewinkel et Alexandra Eala a été éliminée en demi-finales du double juniors filles de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, vendredi (samedi en Belgique) à New York. Les deux joueuses, têtes de série N.6, se sont inclinées à l'issue du super tie break (7-5, 2-6, 7-10) contre la paire américaine Reese Brantmeier et Elvina Kalieva, tête de série numéro 8.

Vandewinkel et Eale étaient exemptées du premier tour grâce à leur statut de tête de série. Les deux joueuses avaient disputé plus tôt dans la journée leur quart de finale. Elles s'étaient alors imposées face à la paire américaine Elizabeth Coleman et Madison Sieg (6-1, 6-7, 10-7). En simple, Vandewinkel, 17 ans, avait été éliminée au premier tour après s'être inclinée en deux sets 6-0, 6-3 en 1h02 contre la Canadienne Anabelle Xu (ITF 68). (Belga)