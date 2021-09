Il a fait le buzz lors d'un match international: l'incroyable carrure d'un arbitre brésilien (vidéo)

Anderson Daronco est en train de devenir une star d'internet. L'arbitre brésilien de 40 ans était sur le terrain hier lors d'un match international opposant l'Uruguay à l'Equateur. Un match lors duquel ses décisions ont fait parler, refusant notamment un penalty sur un tacle mal maîtrisé. Mais c'est surtout le physique de l'arbitre qui fait exploser les réseaux sociaux: un colosse de 1m98, pour 90 kilos.

Anderson Daronco est en effet très musclé. Certains le comparent à Johnny Bravo ou à Chuck Norris, d'autres à un catcheur. Fort des épaules et des bras, il est vrai qu'il impose le respect. Venir contester une décision paraît donc plus compliqué. Ce que réfute le Brésilien, conscient de l'apparence qu'il renvoie. "Je n'aime pas montrer mon physique pour qu'ils me respectent", a-t-il expliqué à Extra. "Le respect vient de la façon dont je traite les joueurs et de la précision de mes décisions. Je ne fais pas vraiment attention à ce qu'ils disent de moi ou de mon physique".

Reste qu'il est très rare de voir un arbitre avec une silhouette de ce genre !