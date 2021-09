Scandale en Espagne: une journaliste oublie d'éteindre son micro et balance des propos racistes sur un joueur du Real Madrid (vidéo)

Eduardo Camavinga est la nouvelle promesse du Real Madrid. Le joueur français s'est engagé en toute fin de mercato, un peu à la surprise générale, en faveur du club espagnol. Il a été présenté après la trêve internationale. C'est lors de cette présentation que la journaliste espagnole Lorena Gonzalez s'est faite remarquer.

Alors qu'elle pensait que son micro était coupé, elle a subitement, en plein direct sur la chaîne RTVE, sorti des propos racistes qui font le tour du monde. "Ce type est encore plus noir que son costume", a-t-elle lancé, provoquant le malaise chez ceux qui étaient en plateau. Devant l'ampleur du bad buzz, la chaîne a réagi et condamné ces propos. La journaliste est désormais privée d'antenne.

Sur les réseaux sociaux, Lorena Gonzalez a présenté ses excuses. "Je comprends que sur les réseaux sociaux un jugement se crée à mon encontre pour ce commentaire malheureux, mais les insultes, les menaces et le lynchage dont je fais l'objet depuis sont infondés et manquent de bon sens. J'aurais aimé m'excuser à l'endroit même où j'ai fait un tel commentaire, mais je ne serai pas à Estudio Estadio ce dimanche et je ne voulais pas attendre plus longtemps pour m'excuser et remercier mes collègues, ma famille et mes amis pour le soutien qu'ils me témoignent. Ils savent quels sont mes idéaux, mes convictions et mes valeurs, qui sont loin, très loin du racisme", a-t-elle écrit.

Voilà une erreur qu'elle n'est pas prête d'oublier...