Le remplaçant de Christian Benteke monte et marque après 30 secondes contre Tottenham (vidéos)

Crystal Palace, avec Christian Benteke titulaire et sur la pelouse du Selhurst Stadium pendant 84 minutes, s'est imposé 3-0 contre Tottenham samedi en lever de rideau de la 4e journée de Premier League. Si c'est la première victoire des Eagles en championnat, c'est aussi la première défaite des Spurs, qui ont débuté leur exercice par trois succès.

Crystal Palace a dominé la première mi-temps, avec sept tirs au but contre aucun pour Tottenham, mais n'est pas parvenu à trouver la faille dans la défense adverse. Le match a basculé à la 58e minute, moment où le défenseur Japhet Tanganga a été exclu à la suite d'une seconde carte jaune, reçue après un tacle sur Jordan Ayew. Après une frappe d'Ayew (66e) et un sauvetage in extremis de Reguilon (73e), les Eagles ont méritoirement ouvert le score sur un penalty, transformé par Wilfried Zaha et obtenu après une faute de main de Ben Davies (1-0, 75e).

A peine monté au jeu à la place du Diable Rouge, le Français Odsonne Edouard, pour son premier match avec Palace, a doublé l'avance des siens sur son premier ballon (2-0, 84e). Le joueur, formé au PSG, a même inscrit un doublé, d'un tir des six mètres, servi par Gallagher (3-0, 90e+3). Au classement, Tottenham conserve provisoirement la tête après ce premier revers (9 pts). Palace, désormais 5 points, a grimpé de trois rangs et se trouve provisoirement 11e.