Erling Haaland porte Dortmund dans un match fou, Meunier à l'assist (vidéos)

En Allemagne, le choc de la journée entre Leverkusen et Dortmund, disputé devant 17.000 spectateurs, a tenu toutes ses promesses: sept buts, dont plusieurs très spectaculaires, un doublé de Haaland, de l'engagement et de l'incertitude jusqu'au coup de sifflet final.

Avec son nouveau coach Marco Rose, transfuge de Mönchengladbach, le Borussia pointe désormais provisoirement à la deuxième place du classement, à trois points du leader. Leverkusen est cinquième avec 7 points.



Le duel a démarré à cent à l'heure avec l'ouverture du score pour le Bayer par le jeune international Florian Wirtz (9e). Mais Haaland était - une nouvelle fois - dans un grand jour. Si le premier caviar pour Julian Brandt (11e) a été gâché par l'Allemand, le Norvégien de 21 ans s'est chargé de marquer lui-même le premier but de son équipe, d'une tête décroisée dans la surface.



Alors que Leverkusen avait repris l'avantage par Patrik Schick (45e+1), Haaland a de nouveau servi Brandt, qui a réussi un extraordinaire contrôle du talon en pleine course avant d'égaliser (2-2, 49e) d'un tir puissant sous la barre.



Le néo-international français Moussa Diaby, auteur d'un match énorme, a redonné l'avantage à Leverkusen (3-2, 55e) d'un tir hors de la surface à la reprise d'un ballon repoussé par la défense sur corner. Mais Dortmund, d'une merveille de coup-franc direct de l'ex-Lorientais Raphaël Guerreiro, est revenu (3-3, 71e) et Halaand a transformé le pénalty de la victoire (4-3, 77e), son 45e but en 47 rencontres de Bundesliga!



En soirée, le Bayern, champion en titre, se déplace sur la pelouse de son vice-champion Leipzig, à qui il a chipé à l'intersaison trois de ses meilleurs atouts: l'entraîneur Julian Nagelsmann, l'animateur du milieu de terrain Marcel Sabitzer et le pilier de la défense centrale Dayot Upamecano. Avant cette rencontre, le Bayern pointe à la sixième place (7 pts) à cinq longueurs de Wolfsburg et Leipzig à la dixième, avec trois points seulement au compteur.