Jupiler Pro League - Eupen s'incline à domicile face à une équipe anversoise réaliste

(Belga) Eupen s'est incliné 0-1 à domicile samedi après-midi dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Dominateurs une partie de la rencontre, les Eupenois ont été punis sur un pénalty marqué en deux temps par Michael Frey (56e minute).

Une mauvaise relance de Jelle Bataille à la 18e minute et le ballon finissait par atterrir dans les pieds d'Isaak Nuhu du côté droit eupenois. Il centrait en direction de Smail Prevljak qui croisait sa reprise à ras-de-terre. L'attaquant pensait inscrire son deuxième but de la compétition, mais après vérification du VAR, le goal était annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres de l'attaquant bosnien. A la 37e minute, Nuhu s'illustrait à nouveau en récupérant le ballon à la hauteur du grand rectangle et en se présentant seul face au gardien. Il trompait le portier anversois grâce à une petite pichenette, mais, à nouveau, le but était annulé pour une position de hors-jeu. L'Antwerp sortait le nez à la fenêtre via une frappe de Nainggolan en dehors du rectangle à la 44e minute. Au retour des vestiaires, l'Antwerp obtenait un pénalty à la suite d'une faute d'Emmanuel Agbadou. Michael Frey s'élançait et butait sur le gardien qui lui renvoyait le ballon dans les pieds, permettant à l'attaquant d'ouvrir le score en deux temps. Malgré l'une ou l'autre occasion dans cette seconde mi-temps, Eupen ne parvenait pas à trouver le chemin des filets pour la première fois de la saison, et enchaînait avec une deuxième défaite consécutive. Au classement, les Eupenois stagnent temporairement à la troisième position avec onze unités, alors que l'Antwerp occupe désormais le dixième rang avec huit points. (Belga)