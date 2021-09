WRC - Rallye de Grèce - Kalle Rovanperä solide leader après la 3e journée

(Belga) Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) est resté en tête du rallye de Grèce, neuvième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) à l'issue de la journée de samedi. Après 12 spéciales, le Finlandais compte 30.8 d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) et 40.6 sur son équipier français, Sébastien Ogier, solide leader du championnat. Ces trois hommes se sont partagés les meilleurs temps lors des trois spéciales de l'après-midi. Victime d'une panne de direction assistée vendredi, Thierry Neuville est remonté en dixième position.

La première spéciale de l'après-midi, Eleftherohori 1 (18,14 km), 10e spéciale du rallye, voyait Kalle Rovanperä signer le scratch devant Sébastien Ogier et Thierry Neuville. Tänak, sixième, concédait 18.3 au pilote finlandais, qui creusait ainsi l'écart au général. L'ES11, Pavliani 2 (24,25 km), permettait à Ogier de se montrer le plus rapide, devant Ott Tänak et Rovanperä. Neuville signait le cinquième chrono. "La spéciale était plus sèche que je pensais. J'espérais qu'elle serait plus humide. Les pneus surchauffaient un peu à la fin. Mais on est là, et c'est le principal", commentait le Saint-Vithois. Enfin, un nouveau passage par Eleftherohori pour l'ES12 était favorable à Tänak, devant Rovanperä et Ogier, Neuville se classant quatrième. "Une bonne spéciale pour nous", a estimé Neuville. "On a réussi à remonter des places au classement général. Je pense qu'on a fait du bon boulot aujourd'hui." Neuville occupe désormais la dixième position, à 7:47.6 du leader. Dimanche, trois spéciales sont au programme, dont la Power Stage de 16,68 km qui débutera à 12h18 (heure belge). (Belga)