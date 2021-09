Ethias Cross - Eli Iserbyt remporte le Rapencross, premier cyclo-cross de la saison belge

(Belga) Le Rapencross, premier rendez-vous de la saison de cyclocross en Belgique, qui a vu le retour des fans dans les labourés, a été remporté samedi par Eli Iserbyt. Le champion d'Europe a devancé de 11 secondes le Néerlandais Lars van der Haar et de 16 Michael Vanthourenhout , samedi à Lokeren dans ce premier rendez-vous de l'Ethias Cross.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Denise Betsema. Elle a battu dans un sprint à trois ses compatriotes Fem van Empel et Aniek van Alphen. Alicia Franck a pris la huitième place. C'est sans les cadors internationaux que sont Mathieu van der Poel et Wout van Aert, rivés vers les Mondiaux sur route, mais avec les meilleurs spécialistes belges, que la saison a débuté samedi à Lokeren. Absent du calendrier en 2019, le Rapencross s'était déroulé en 2020 à huis clos en raison de la crise sanitaire. En 2020, Eli Iserbyt s'était imposé devant Toon Aert et Laurens Sweeck. (Belga)