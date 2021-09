Nürburgring Endurance Series - Alessio Picariello sur le podium au Nürburgring

(Belga) Le Hennuyer Alessio Picariello (Porsche) a terminé 3e ce samedi de la septième course de la Nürburgring Endurance Series, en Allemagne.

La journée avait débuté idéalement pour Picariello, auteur de la pole position au matin de la course de six heures, la plus longue du championnat disputé exclusivement sur la Nürburgring Nordschleife. Accompagné par l'Autrichien Martin Ragginger, il a finalement terminé sur la plus petite marche du podium à 1m20 de la Porsche victorieuse du Danois Michael Christensen et du Français Kévin Estre. D'autres pilotes belges se sont illustrés dans les différentes catégories avec une victoire pour Kris Cools (Porsche) en SP7 et la 3e place en SP3 pour Jacques Derenne et 'Brody' (Toyota). (Belga)