Cristiano Ronaldo a avoué être "super nerveux" avant son premier match pour Manchester United

Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United cet été après deux ans passés à la Juventus. Le Portugais a disputé son premier match hier avec les couleurs de ManU, une première qui a fait stresser le quintuple Ballon d'Or.

Le meilleur buteur de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo, a disputé hier son premier match pour Manchester United depuis son retour chez les Red Devils cet été. Le Portugais a directement rappelé à Old Trafford qu'il n'a rien perdu de son efficacité en marquant un doublé contre Aston Villa.

Lors de l'interview d'après match, le joueur de 36 ans a avoué qu'il était "super nerveux" pour ce premier match. "Peut être que je ne l'ai pas montré mais je l'étais" confie CR7 avec le sourire. "L'accueil [des supporters] a été incroyable. Je suis venu pour gagner des matches et aider l’équipe."

Auteur d'un doublé, le premier surpris était Ronaldo lui-même. "C’était un moment incroyable. Je m’attendais à un, mais pas à deux. Comme je l’ai dit, j’étais super nerveux et hier soir je ne pensais qu’à bien jouer, à montrer que je pouvais aider l’équipe."

"Je vais tout donner pour rendre les fans fiers de moi." continue l'ancien buteur du Real Madrid qui y va d'une comparaison entre les différents championnats par lesquels il est passé. "Tout le monde sait que le football en Angleterre est différent. J’ai joué un peu partout et ici, c’est le plus spécial. J’appartiens à Manchester, je suis arrivé ici à 18 ans et ils m’ont toujours très bien traité. Je suis fier d'être là et je veux gagner"

À 36 ans, Cristiano Ronaldo a encore soif de victoires et de trophées. C'est une des raisons qui l'a poussé à retourner dans son ancien club. "Nous avons une équipe fantastique, une équipe jeune et un entraîneur fantastique. Mais nous devons gagner en confiance. L’équipe doit être mature si elle veut gagner la Premier League et la Ligue des champions. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous devons gagner des matches, renforcer la confiance, renforcer l’équipe et je suis là pour aider l’équipe."