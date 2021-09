Wout Van Aert remporte le Tour de Grande Bretagne

Wout van Aert (Jumbo-Visma) remporte la 8e et dernière étape, son 4e succès en huit jours, et enlève le classement général.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a dominé de la tête et des épaules ce 17e Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Le Belge a remporté dimanche la 8e et dernière étape ainsi que le classement final. Après 173km entre Stonehaven et Aberdeen, 'WVA' a réglé le sprint massif, signant son 4e succès en huit jours.

L'échappée du jour, composée de cinq éléments, a tenu jusqu'à 4 kilomètres de la ligne, ne résistant pas au travail de l'équipe Deceuninck-Quick Step effectué en tête de peloton. Bien qu'enfermé à quelques hectomètres de la ligne, Van Aert a devancé l'Allemand André Greipel (Israel Start-Up Nation) et le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) afin de signer la 30e victoire de sa carrière.

Il a dépossédé, grâce aux 10 secondes de bonification, le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) de son maillot de leader qu'il portait encore au matin de cette 8e étape.

Van Aert, qui a succédé au Néerlandais Mathieu van der Poel au palmarès du Tour de Grande-Bretagne, a démontré une nouvelle fois qu'il sera l'un des hommes à battre au championnat du monde sur route, le 26 septembre à Louvain.