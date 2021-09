Victoire de Bagnaia, Quartararo 8e mais garde la tête du championnat

(Belga) L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche en Aragon sa première victoire en MotoGP, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) ne pouvant faire mieux que 8e mais gardant la tête du Championnat du monde.

Bagnaia a devancé le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda), les deux hommes se livrant à un somptueux duel dans les derniers tours de la course. L'Italien se rapproche ainsi de Quartararo au championnat du monde, tout comme l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) qui a terminé 3e de la course. Bagnaia, parti en pole position, n'a pu se défaire de la pression de Marquez que dans les derniers mètres de la course après une erreur de l'Espagnol, sorti trop large d'un des derniers virages. Les deux pilotes s'étaient auparavant passés et repassés sans que Bagnaia, 24 ans, ne se fasse impressionner par son adversaire qui a remporté lui 57 victoires en MotoGP. "C'est beaucoup d'émotion. On a travaillé très dur pour arriver à ce résultat. Cette victoire aujourd'hui est comme une libération", a souligné le jeune Italien, qui s'empare de la deuxième place du championnat derrière Quartararo. Ce dernier, parti en 3e position, a rétrogradé au classement dès les premiers tours et n'a pu faire mieux que 8e. Il garde toutefois à cinq courses de la fin du championnat la tête du classement avec 214 points, devant Francesco Bagnaia (161) et Joan Mir (157). (Belga)