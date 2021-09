L'Italien Elia Viviani s'est imposé au sprint le 88e Grand Prix de Fourmies

(Belga) L'Italien Elia Viviani a remporté au sprint le 88e Grand Prix de Fourmies qui a été disputé dimanche sur 197,6 kilomètres autour de Fourmies, en France. Le sprinteur, en fin de contrat dans l'équipe Cofidis, a devancé le vainqueur sortant, l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), et le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

La majeure partie de la course a été animée par l'échappée de 4 coureurs, qui se sont présentés sur le circuit local à Fourmies, à 55 kilomètres de l'arrivée, avec 4 minutes d'avance. Le quatuor de tête était composé des Français Samuel Leroux (Xelis-Roubaix-Lille Métropole), Alexis Gougeard (AG2R Citroen), Marlon Gaillard (Total Energies) et du Belge Ayco Bastiaens (Alpecin-Fenix), alors que le peloton était contrôlé par les équipes des nombreux sprinters en lice dans la course nordiste. L'écart des fuyards a fondu sous l'action des équipes de sprinters, notamment la Deceunick-Quick Step. Le regroupement général s'est produit juste après le dernier passage de la ligne avant l'arrivée, à 10 kilomètres du but. Le sprint massif inévitable face à l'hôtel de ville de Fourmies a vu émerger l'Italien Elia Viviani (Cofidis), qui a signé dans le Nord son 6e succès de la saison, la 84e de sa carrière. Chez les dames, la 2e édition a été remportée, après 117,8 kilomètres, par la Britannique du Team DSM Pfeiffer Georgi, qui a devancé au sprint l'Australienne Rachel Neylan (Parkhotel Valkenburg). La récente championne d'Europe italienne U23, Silvia Zanardi (BePink) a complété le podium. (Belga)