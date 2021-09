Le Belge Adam Lambrechts sacré champion du monde d'aquabike à Almere

(Belga) Adam Lambrechts a décroché le titre de champion du monde d'aquabike, un duathlon composé de la natation et du cyclisme, dimanche en marge des 'World Multisport Championships', organisés par l'Union internationale de triathlon (ITU), à Almere, aux Pays-Bas.

Déjà sacré champion d'Europe, fin juin à Walchsee (Aut), le Campinois de 29 ans a nagé les 3,8 km de natation en 49:24, avant d'enchaîner avec un chrono de 4h14:05 pour les 180 km de vélo autour d'Almere, signant un temps total de 5h06:09. Il a devancé de plus d'un quart d'heure l'Américain Kurt Holt (5h22:10), le Britannique Mark Benson complétant le podium une bonne minute plus tard (5h23:24). La principale épreuve de la journée, les championnats mondiaux de longue distance ITU en triathlon où la Belgique n'était pas représentée chez les élites, a quant à elle été remportée par le Danois Kristian Högenhaug chez les messieurs (7h37:46). Chez les dames, la Néerlandaise Sarissa De Vries (8h32:04) a succédé à Alexandra Tondeur, qui était restée tenante du titre après son succès en 2019 à Pontevedra et à la suite de l'annulation des Mondiaux de 2020 en raison de la crise sanitaire. Les prochains championnats multisports ITU seront organisés à Townsville (Australie) en 2022, tandis qu'Ibiza (Espagne) sera l'hôte de l'événement en 2023. (Belga)