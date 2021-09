US Open - Stosur et Zhang gagnent le double dames

(Belga) L'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Zhang Shuai ont remporté le tournoi du double dames de l'US Open, dimanche, à Flushing Meadows. En finale, le duo australo-chinois a battu la paire américaine Cori Gauff/Catherine McNally 6-3, 3-6, 6-3.

Stosur, 37 ans, remporte un troisième sacre à l'US Open après une victoire en simple en 2011 et une en double en 2005, aux côtés de l'Américaine Lisa Raymond. En double, elle a aussi remporté Roland-Garros en 2006, toujours avec Raymond, et l'Open d'Australie en 2019 avec Zhang, 32 ans, qui fêtait alors son premier titre en Grand Chelem. La paire Stosur/Zhang compte également des victoires à Hong Kong en 2018 et au WTA 1000 de Cincinnati cette année. (Belga)