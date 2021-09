Golf: Garcia, Lowry et Poulter invités dans l'équipe européenne de Ryder Cup

L'Espagnol Sergio Garcia, l'Irlandais Shane Lowry et l'Anglais Ian Poulter ont été choisis par le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup, Padraig Harrington, dimanche, pour la Ryder Cup qui se déroulera aux Etats-Unis du 24 au 26 septembre.

Ils rejoignent l'Autrichien Bern Wiesberger, l'Espagnol John Rahm, les Anglais Tyrrell Hatton, Paul Casey, Matt Fitzpatrick et Tommy Fleetwood, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et le Norvégien Viktor Hovland qui avaient déjà assuré leur participation.

Le grand laissé pour compte est le Britannique Justin Rose, qui avait besoin d'une "wild card" pour intégrer l'équipe.

Pas de miracle non plus pour le Français Victor Perez, longtemps en course pour une qualification directe dans l'équipe, avant de baisser de régime ces derniers mois.

Perez pouvait encore arracher le dernier ticket s'il avait fini sur le podium du PGA Championship qui se tenait à Wentworth (Angleterre) mais il n'a pu faire mieux que 49e.

Pour justifier ses choix, Harrington a notamment mis en avant l'expérience de Garcia.

"C'est un leader. Il adore le +match play+ (partie opposant deux joueurs ou deux équipes). Il sait faire le boulot et il a marqué le plus de points en Ryder Cup (25,5 en 9 participations) et j'espère qu'il en rajoutera quelques-uns cette fois".

Ce sera la première Ryder Cup de Lowry, mais Harrington a témoigné de sa confiance dans son compatriote.

"Personne ne pense à lui comme à un débutant. C'est un grand champion", a-t-il assuré au sujet du vainqueur du British Open en 2019.

Quant à Poulter, dont ce sera a 7e édition, "il est invaincu en simples. Il élève son niveau, il élève le niveau de ses partenaires, il élève le niveau de l'équipe. Il a très bien joué toute l'année", a noté Harrington.

La Ryder Cup, qui devait se dérouler en 2020 mais avait été reportée en raison de la pandémie de Covid, est actuellement détenue par l'Europe qui avait largement dominé les Etats-Unis 17,5 à 10,5, en France.