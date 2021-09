Classement ATP: Novak Djokovic toujours bien accroché à son trône, devant son bourreau Daniil Medvedev

(Belga) Novak Djokovic pointe toujours à la première place du classement ATP publié lundi matin au lendemain de la défaite du Serbe en finale de l'US Open contre le Russe Daniil Medvedev, son dauphin au ranking et vainqueur de son premier Grand Chelem en carrière dimanche à Flushing Meadows. Côté belge, David Goffin est toujours 30e.

Le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev conservent les 3e et 4e places alors que le Russe Andrey Rublev a grimpé de deux places pour atteindre le 5e rang, son meilleur classement en carrière. Il a profité des absences à New York de Rafael Nadal, descendu à la 6e place (-1) et de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur sortant, désormais 8e (-2). Malgré sa défaite au 2e tour à New York, le Norvégien Casper Ruud est entré, pour la première fois, dans le top 10 mondial. Il est récompensé pour sa magnifique saison sur terre battue, lui qui a remporté les titres de Kitzbühel, Gstaad, Bastad et Genève. La sensation de l'US Open, le Néerlandais Botic van de Zandschulp, issu des qualifications et battu en quarts de finale, a fait un bond de 55 places pour se retrouver 62e. Côté belge, David Goffin a conservé sa 30e place malgré sa défaite au premier tour contre l'Américain Mackenzie McDonald. Depuis lors, le Liégeois a annoncé que ce match était le dernier de sa saison. Zizou Bergs, battu au 2e tour des qualifications pour sa première dans un Majeur, est désormais 191e (+9). C'est le meilleur classement pour le droitier de Lommel, 22 ans, encore 522e le 14 septembre 2020. Suivent Kimmer Coppejans (ATP 209/-1), Ruben Bemelmans (ATP 221/+1) et Michael Geerts (ATP 289/+27). (Belga)