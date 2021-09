Une inoubliable première: Eduardo Camavinga remplace Eden Hazard et marque après 6 minutes de jeu (vidéo)

Alors qu'il disputait ses premières minutes avec le Real Madrid, l'international français Eduardo Camavinga (18 ans) a marqué son premier but sous le maillot merengue dimanche face au Celta Vigo lors de la 4e journée du championnat d'Espagne.



L'ancien milieu de terrain rennais est entré en jeu à la 66e minute à la place de la superstar belge Eden Hazard, alors que le score était de 3-2 à l'avantage du Real.



A la 72e, il a repris une frappe de Luka Modric repoussée par le portier du Celta Viga du droit, et a célébré son but avec un large sourire et en serrant les poings.



Camavinga est entré en jeu avec un bandage au pouce droit qui a fait penser au bandage que la légende française du Real Karim Benzema porte en permanence à sa main droite.



Le natif de Bretagne a été recruté par le Real Madrid dans le sprint final du mercato d'été en échange d'environ 31 M d'EUR, et est lié au club merengue jusqu'en 2027.