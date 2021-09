Coup dur pour le Barça: l'attaquant Martin Braithwaite va devoir être opéré

L'attaquant danois du FC Barcelone Martin Braithwaite sera opéré "dans les prochains jours" d'une blessure au genou gauche, a annoncé le Barça lundi dans un communiqué, et pourrait être absent plusieurs mois.



"Braithwaite a une blessure fémoro-patellaire au genou gauche, qui n'a pas répondu au traitement conservateur (non-invasif, NDLR)", a précisé le club catalan dans son communiqué.



Le Barça n'a pas précisé la durée de l'absence de son avant-centre, mais elle pourrait s'élever à trois ou quatre mois selon la presse catalane.



Braithwaite a joué trois matches de Liga cette saison et a participé à trois buts : un doublé et une passe décisive lors du premier match au Camp Nou contre la Real Sociedad.



Le Barça pourrait aligner ses nouvelles recrues Memphis Depay et Luuk de Jong en attaque pour le premier match de la saison en Ligue des champions, mardi face au Bayern Munich au Camp Nou.