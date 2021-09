Guerre froide entre les frères Boateng : Jérôme Boateng dans le box des accusés

Ce n'est pas la bromance dans la fratrie Boateng: l'ancien international ghanéen Kevin-Prince Boateng (34 ans) a tiré à boulette rouge sur son demi-frère Jerôme Boateng (33ans), international allemand. On savait leur relation distante depuis de nombreuses années et ce n'est pas la condamnation par le tribunal de Munich de Jerôme Boateng à reverser 1,8 millions d'euros à son ex-compagne pour coups et blessures qui allait améliorer leur relation. La preuve en est la dernière interview en date de Kevin-Prince Boateng pour le média allemand Spox : petit extrait...

"Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps. Je respecte le droit allemand. Je méprise la violence à l’égard des femmes. Je ne m’identifie pas aux actions de mon frère et donc je n’ai plus rien à voir avec lui" a déclaré le milieu offensif ganhéen de retour dans son club formateur le Hertha BSC, 16ème de la Bundesliga.

Il y avait déjà eu de l'eau dans le gaz en 2010 quand peu avant le mondial, le ghanéen évoluant alors à Portsmouth avait blessé Michael Ballack, capitaine de Chelsea dans la Finale de la Coupe d'Angleterre mettant fin au passage à la carrière internationale du coéquipier de Jérôme Boateng. Plus tard dans son livre Ich, Prince Boateng paru en 2016, Kevin-Prince Boateng reviendra sur cet épisode et expliquera comment Ballack l'a remercié plus tard car personne en sélection nationale allemande osait lui dire qu'il était temps d'arrêter.