Le PSG roi d'Europe dans cet aspect du jeu: une statistique donne déjà le tournis au Club Bruges

Face au Club Bruges, les Parisiens devraient aligner un trio offensif exceptionnel, avec Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Rien que ça...

Les Blauw en Zwart, qui font partie du "groupe de la mort" (Manchester City et Leipzig sont aussi dans le groupe A), vont faire face à des défis colossaux dans les prochaines semaines sur la scène européenne.

Ce mercredi, les Brugeois accueilleront le PSG dans leur stade Jan Breydel et certaines statistiques peuvent déjà illustrer à quel point leur tâche sera difficile

L'Observatoire du Football du CIES (Centre International d'Etude du Sport) a publié un rapport dans lequel on apprend que le Paris Saint-Germain réalise le plus de passes par match depuis le début de la saison (avec une moyenne de 738). Le club français est d'ailleurs l'unique club des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et la France) sur le podium. Manchester City, autre adversaire de Bruges, est au pied du podium (voir classement ci-dessous).





Dans ce classement, le Club Bruges se situe assez loin de ces adversaires du groupe A, puisque les Gazelles ont réalisé en moyenne 544 passes par match jusqu'à présent avec un taux de réussite de 83,1%. En Belgique, 3 équipes belges font mieux actuellement: Anderlecht (617 passes), Genk (614) et AA Gent (551).