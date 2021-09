Real Madrid: nouvelle galère en vue pour Gareth Bale?

Le Real Madrid sera privé de Gareth Bale mercredi lors du premier match de la Ligue des Champions à Milan contre l'Inter. Selon les médias espagnols, le Galloins, déjà absent dimanche contre le Celta (victoire 5-2), souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite.



Bale s'est blessé à l'entraînement samedi. Le club n'a pas encore communiqué sur sa blessure. Outre le Gallois, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti devra se passer de Marcelo, Ferland Mendy, Tony Kroos et Dani Ceballos. Il récupère par contre David Alaba et Luka Jovic, absents dimanche. Thibaut Courtois et Eden Hazard figurent bien dans la sélection.