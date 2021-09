Club Bruges-PSG: Messi et Neymar font le show avant leur arrivée en Belgique (vidéo)

Club Bruges-PSG, une rencontre à suivre dès 20h10 sur Club RTL, RTL PLAY et RTLSport.be!

Le Club Bruges affrontera le PSG ce mercredi (21h) à l'occasion de son premier match de Ligue des champions cette saison. Le football belge entre doucement en ébullition à quelques heures de l'arrivée des stars du club français du côté de la Venise du Nord.

Mbappé, Neymar et Messi devraient être du voyage et devraient surtout être titulaires pour la première fois. Le trio de feu n'a pas encore pu être aligné par l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino.

Ce lundi, le PSG s'est entraîné dans ses installations. Le club a publié quelques images de cette séance sur les réseaux sociaux. On y voit notamment que Lionel Messi et Neymar se trouvent très facilement sur le front de l'attaque. De quoi impressionner une fois de plus la défense brugeoise? Celle-ci est bien consciente qu'il faudra livrer une prestation parfaite pour tenir le zéro derrière.